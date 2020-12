Verlassene Orte: Keine Action im Kino

Walldürn.Abenteuer, Romantik, Spannung – das bekommen die Besucher im Kino geboten. Normalerweise – aber die Kinos haben in Zeiten der Corona-Pandemie geschlossen. Wie die LöwenLichtspiele in Walldürn. Die FN zeigen Orte, an denen sonst eigentlich reges Treiben herrscht, die nun aber verlassen sind. Nach dem ersten Lock-Down im März durften die Lichtspielhäuser im Juni wieder öffnen. Aber schon im November war es mit „Film ab“ schon wieder vorbei. Die Hoffnung auf eine Wiedereröffnung im Dezember hat sich auch zerschlagen. Die Corana-Pandemie trifft die Kinobetreiber hart! Dennoch: Nenad Tomasinjak, Betreiber der Walldürner LöwenLichtspiele, glaubt an die Zukunft des Kinos. Trotz schwerer Zeiten und der Ungewissheit, wann die Lichtspielhäuser wieder öffnen dürfen. „Das Kino in Walldürn wird es weiter geben“, gibt er ein klares Bekenntnis zum Standort ab. Bild: Ralf Marker

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.12.2020