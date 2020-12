Verlassene Orte: Galerie ist geschlossen

Walldürn.Die Corona-Pandemie legt viele Teile des öffentlichen Lebens lahm. Davon betroffen sind auch kulturelle Einrichtungen – wie die Galerie „Fürwahr“ in der Walldürner Hauptstraße. Die FN zeigen Orte, an denen sonst eigentlich reges Treiben herrscht, die nun aber verlassen sind. Die Galerie zeigt in halbjährlichem Wechsel Arbeiten unterschiedlichster Künstler aus der Region, aber auch darüber hinaus in den Bereichen Malerei, Bildhauerei, Design, Textil- und Fotokunst. „Fürwahr“ bietet damit einen Raum und einen Ort der Begegnung für Kunstschaffende und Kunstinteressierte. Die Galerie wurde im September 2012 im Herzen der Walldürner Altstadt eröffnet. Seitdem gab es dort 15 Ausstellungen, bei denen 950 Werke gezeigt wurden. Momentan herrscht aber wegen der Pandemie Pause. Inhaber Martin Knörzer hofft natürlich auf ein Ende des Lock-Downs. Es ist aber völlig unklar, wann das sein wird. mar/Bild: Martin Knörzer

