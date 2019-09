Verkehr und Schulen Themen

Miltenberg.Amorbach, Miltenberg, Erlenbach, Elsenfeld und Obernburg waren Stationen der Rundfahrt des Bauausschusses des Landkreises Miltenberg am Dienstag. Mehrere Stunden lang befasste sich das Gremium mit den Themen Verkehr und Schule. Unter anderem ging es um das Karl-Ernst-Gymnasium. Zurzeit werden ergebnisoffene Gespräche zwischen Stadt Amorbach und Landkreis Miltenberg geführt, ob der Landkreis für das Karl-Ernst-Gymnasium die Trägerschaft über-nimmt.

Sachwert ermittelt

Der Landkreis habe den Sachwert ermittelt, hieß es , ebenso die sogenannte „technical due diligence“ – eine Abschätzung, welche Folgekosten beim Bauunterhalt in den nächsten Jahren anfallen würden. Das Gebäude sei in verhältnismäßig gutem Zustand, so dass relativ geringe Kosten für den Bestandserhalt notwendig seien, etwa 150 000 Euro in den nächsten zehn Jahren.

Gravierende Schäden

Schulleiter Ulrich Koch führte den Bauausschuss durch die Schule, danach sah sich das Gremium die Sporthalle mit dem stillgelegten Hallenbad an. Zahlreiche gravierende Schäden in der Sporthalle waren zu erkennen, so dass ein Neubau unausweichlich erscheint. Auch das Hallenbad ist nicht zu retten, zeigte sich beim Gang durch die Räume – unter anderem, weil Chlor tief in die Bausubstanz eingedrungen ist, aber auch der Brandschutz reicht nicht aus.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019