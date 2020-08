„Verkauf nicht vertretbar“

Walldürn.Zu einer kurzfristig einberufenen Zusammenkunft der Mitglieder der DCB und der DCB-Fraktion traf man sich im Nachgang, um Entscheidungen und Abstimmungsverhalten in der jüngsten Gemeinderatssitzung eingehend zu bewerten, da die Einlassungen der Vertreter der DCB leider keine Zustimmung bei anderen Parteien fanden. Themenkreis war die Situation der Baugeländeerschließung im Zusammenhang mit der Thematik der Innenstadtverdichtung und Flächennutzungsplan. Die Sitzung fand kürzlich im freien Gelände am Limes im Industriegebiet statt, um den Coronavorschriften zu entsprechen,

Bei der Ermittlung und Festlegung der Kaufpreise im Areal „Leinenkugel“ stimmten die Vertreter der DCB dem Verwaltungsvorschlag zu, den Kaufpreis für Baugrundstücke auf 110 Euro pro Quadratmeter festzusetzen, da dieser Betrag die entstehenden Kosten der Stadt deckt. Die DCB beantragte bei den vorher statt gefundenen Beratungen, dass zumindest ein Teil der Bauplätze zwingend mit Doppelhäusern zu bebauen ist. Damit hätte man mehr Bauinteressenten bedienen können bei gleichem Geländeverbrauch. Darüber hinaus wären die Kosten pro Bauplatz entsprechend niedriger und damit eine echte soziale Komponente auch für den kleineren Geldbeutel. Mit dieser Forderung wolle man nicht nur von weniger Landschaftsverbrauch und Innenstadtverdichtung sprechen, sondern aufzeigen, wie dies auch umzusetzen ist.

Markt alleine reicht nicht

Die Argumente fanden weder bei der Verwaltung noch bei den anderen Gemeinderatsparteien Gehör. Von Seiten der Verwaltung hieß es lediglich, „der Bebauungsplan verbietet eine Doppelhausbebauung nicht“. Die DCB ist der Meinung, dass, wenn man eine Bauverdichtung will, dass man diese auch – zumindest in Teilen – festlegen beziehungsweise vorgeben muss. Der Markt alleine werde hier nicht ausreichend regulatorisch einwirken.

Bei der Festsetzung der Grundstückspreise für das Areal „Dr.-Trautmann-Straße, ehemaliger Aldi“ lehnten die DCB-Räte den Verwaltungsvorschlag ab, die Grundstücke zu einem Quadratmeterpreis von 130 Euro zu verkaufen, nachdem der Stadt Kosten von 211 Euro entstehen.

Als Begründung führte die DCB an, Rückkauf und Erschließung des Areals würden zu Kosten von 211 Euro je Quadratmeter führen. Das bedeutet, dass für jeden der sechs entstehenden Bauplätze jeweils circa 50 000 Euro Verlust beziehungsweise Subvention entsteht. Folge sei: Wenige würden begünstigt, die Allgemeinheit trägt die Verluste.

Das Areal „Dr.-Trautmann-Straße“ war bereits an einen Investor verkauft, der allerdings in anderer Angelegenheit in Insolvenz ging. Bereits bei diesem Verkauf war die DCB damals der Meinung, dass nicht das ganze Areal verkauft werden sollte, um genügend Parkplätze zu erhalten, zum Beispiel für die evangelische Kirche, HdoT oder die Sozialstation. Durch die Insolvenz konnte nun das Grundstück zurück erworben werden, allerdings mit (notarbegründeten) Mehrkosten. Hinzu kämen nicht unerhebliche Erschließungskosten.

Der ursprüngliche Verwaltungsvorschlag vier Bauplätze auszuweisen, wurde schrittweise auf sechs erhöht mit der Folge der Reduzierung der Parkplätze, die letztlich wahrscheinlich faktisch durch die umliegenden Anwohner belegt sein werden. Die DCB ist der Meinung, dass dieses Areal durch die hohen entstehenden Kosten nur wirtschaftlich und ohne Verluste für die Gemeinde an einen Investor, zum Beispiel eine gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, abgetreten werden kann. Durch die intensivere Bebauung mit Eigentumswohnungen, unter Umständen ergänzt auch durch sozialen Wohnungsbau, hätten ebenfalls Umwelt- und soziale Belange angemessen Berücksichtigung gefunden. Außerdem gebe es im Stadtgebiet von Walldürn die Möglichkeit, weitere preisgünstige Bauplätze für Einzelhausbebauung.

Da die Gemeinderatsmitglieder der DCB für die Gesamtheit der Walldürner Bevölkerung Verantwortung tragen, halte man den Verkauf mit diesen hohen Verlusten für die Stadt an nur sechs Käufer für nicht vertretbar, zumal auch der Bürgermeister dieses Areal als „Filetstück von Walldürn“ bezeichnet. „Filetstücke“ müssen nicht mit Verlusten veräußert werden, hieß es bei dem Treffen. Diese Änderung der Planungen halte man aus Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgründen, zu denen die Gemeinde eigentlich verpflichtet ist, für nicht tragbar und damit für eigentlich unzulässig.

Beim Flächennutzungsplan begrüße die DCB grundsätzlich jede öffentliche Diskussion und damit Teilnahme der Bürger bei kommunalen Themen. Aus diesem Grunde forderte die DCB-Fraktion im Gemeinderat den Bürgermeister auf, außerhalb des rechtlichen Verfahrensablaufes, zu einer Informationsversammlung für alle interessierten Bürger einzuladen, um die vielfältigen Argumente auszutauschen und sachkompetent Stellung zu nehmen. Gleichzeitig müsse aber von allen Seiten ein fairer Umgang miteinander sowie Kompromissbereitschaft gefordert werden, um die vielfältigen Interessen der gesamten Bevölkerung einfließen zu lassen. Die DCB sehe sich hier durch ihre Einlassungen zu den Bebauungsplänen auf dem richtigen Weg.

