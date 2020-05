„Verhalten war urdemokratisch“

Als Zuhörer der Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn am Donnerstag mit dem zukunftsweisen Tagesordnungspunkt „Flächennutzungsplan 2030“ habe ich diese Sitzung doch eher nachdenklich verlassen. Nachdenklich deshalb, weil sich nach der Präsentation eines auf 15 Jahre ausgelegten Flächennutzungsplanentwurfs nur ein Mitglied der Verbandsversammlung zu Wort meldete und seine Bedenken hinsichtlich des Flächenverbrauchs und dessen Folgen äußerte. Als dieses Mitglied dann bei der Abstimmung als einzige Person mit Nein stimmte und auch bei diesem Nein blieb, wurde ihm öffentlich vom Vorsitzenden der Verbandsversammlung undemokratisches Verhalten vorgeworfen.

Wenn ein Nein aus Gewissensgründen den Gepflogenheiten der Einstimmigkeit nicht entspricht und damit undemokratisch sein soll, dann stellt sich mir die Frage, was eine ausbleibende Diskussion innerhalb der Verbandsversammlung im Rahmen einer Bauleitplanung mit zukunftsweisender Tragweite bedeutet. Ist es nicht genau das, was den vom Volk ausgehenden Prinzipien der Demokratie nicht entspricht? In einer Demokratie ist es nicht entscheidend, ob mit Ja oder Nein gestimmt wird! Entscheidend ist, dass man die persönliche Freiheit hat mit Ja, mit Nein oder mit einer Enthaltung abzustimmen. Ein begründetes Dafür ist nicht mehr wert als ein stichhaltiges Dagegen oder eine neutrale Enthaltung.

Das Verhalten des Mitglieds der Verbandsversammlung war somit urdemokratisch. Als zutiefst unmenschlich empfand ich das Verhalten eines Mitglieds der Verbandsversammlung bei den kritischen Ausführungen seines Kollegen und Parteifreundes, als er für alle Zuhörer sichtbar ein Handzeichen mit nach unten gerichteten Daumen machte.

