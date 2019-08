Vergnüglicher Abend in der Hauptstraße

Walldürn.Stilvoll speisen und das ganz in Weiß: Dieser Verlockung folgten am vergangenen Freitagabend bei hochsommerlichem Wetter circa 120 Frauen der Katholischen Frauengemeinschaft Walldürn (kfd) sowie einige geladene Gäste. Alle hatten sich in Schale geworfen und kamen mit Körben bepackt in die Walldürner Hauptstraße, die extra für den Durchgangsverkehr gesperrt wurde. Das zweite „Sommerfest in

...