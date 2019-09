Walldürn.Verbrannte Brötchen in einem Backofen haben am Samstag gegen 13.15 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Eine in einem Zweifamilienhaus in der Magister-Hoffius-Straße allein lebende 90 Jahre alte Frau hatte offenbar die Backwaren im eingeschalteten Ofen vergessen. Als sich starker Rauch in der Wohnung ausbreitete, machte sich die Seniorin bei ihren Nachbar bemerkbar. Diese alarmierten die Feuerwehr, die mit 21 Mann und vier Fahrzeugen anrückte. Die Einsatzkräfte stellten die Gasleitung ab und lüfteten die Wohnung.

Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Die 90-Jährige erlitt einen Schock. Wegen der eingeatmeten Rauchgase wurde sie von einem Notarzt und einer Rettungswagenbesatzung nach einer ersten Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

Unmittelbar vor dem Brandeinsatz in der Magister-Hoffius-Straße hatte die Walldürner Wehr die Abteilungswehren Wettrsdorf und Glashofen bei der Beseitigung einer Ölspur in Wettersdorf unterstützt. Auf einer Länge von rund zwei Kilometern sicherten die Einsatzkräfte im Bereich der Geisbergstraße und der Neusasser Straße die Gefahrenstellen ab und streuten Bindemittel auf die Verunreinigung. Die von der Polizei verständigte Straßenmeisterei beauftragte einen Reinigungsdienst mit der endgültigen Beseitigung der Ölspur.

Den dritten Einsatz absolvierten die Mitglieder der Feuerwehr dann am Abend auf dem Schlossplatz. Gemeinsam mit Aktiven des DRK-Ortsvereins Walldürn übernahmen sie dort bei einem Open-Air-Konzert den Sicherheitswachdienst. rs

