Veranstaltung sollte Lust auf eine Lehrstelle wecken

Walldürn.Um angehenden Schulabgängern die Attraktivität einer Dualen Ausbildung zu vermitteln, wurde an der Auerberg-Werkrealschule Walldürn ein Tag der Berufsorientierung durchgeführt. Gleich vier große regionale Arbeitgeber fanden sich am Dienstagvormittag in der Schule ein, um die Schüler über vorhandene Ausbildungsplätze zu informieren.

Nach der Begrüßung durch Rektor Wolfgang Kögel und seiner Stellvertreterin Elvira Monsch konnten sich die Schüler ein Bild von den Unternehmen machen.

H. Sesing von der Polizei Heilbronn stellte den Beruf des Polizisten vor. Mit Hund, beritten, auf dem Motorrad oder mit dem Helikopter - eine Vielzahl von Tätigkeitsfeldern machen diesen Beruf sehr attraktiv. Am 8. August können sich Interessierte einen genauen Einblick geben lassen, da von 17 bis 19 Uhr ein Informationsvortrag im Polizeirevier Buchen stattfindet.

H. Oktay, der Leiter von „Hand in Hand Buchen“, stellte Tagesabläufe eines Altenpflegers vor. Auch in diesem Beruf bleibt keine Zeit für Langeweile, da sich die Mitarbeiter immer wieder auf neue Personen und Situationen einstellen müssen. Sei es in der Tagespflege oder im Bereich des Pflegedienstes – wer sich gerne mit Menschen beschäftigt und bereit ist zu helfen, findet als Altenpfleger ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld.

Mehrere gewerblich-technische Berufe (Maschinen- und Anlagenführer, Industriemechaniker, Elektroniker für Betriebstechnik, Verfahrensmechaniker Glastechnik, Fachlagerist) sowie kaufmännische Ausbildungsberufe stellte H. Sack von der OWA aus Amorbach vor. Mit rund 500 Arbeitnehmern und 40 Auszubildenden steht den Schülerinnen und Schülern ein Ausbildungsbetrieb zur Verfügung, der nicht nur national eine bedeutende Rolle spielt. Durch Weiterbildungsmaßnahmen stehen den Azubis viele Möglichkeiten offen, um innerhalb der Firma voranzukommen, denn „wir bilden aus, um zu übernehmen“, so die Aussage von Roland Sack.

Auch die Hollerbach-Gruppe ist international vertreten. Technischer Produktdesigner, Bauzeichner, technischer Systemplaner, Maurer, Informatikkaufmann, Metallbauer, Konstruktionstechnik, Kaufmann für Büromanagement oder Tischler - die Palette an Ausbildungsberufen ist sehr groß. Die Anzahl an Bewerbern allerdings eher gering, so H. Steinbach, Vertreter der Hollerbach-Gruppe.

In diesem Punkt waren sich alle in der Abschlussrunde einig. Durch Veranstaltungen wie den Tag der Berufsorientierung sollen Schüler neugierig gemacht werden auf die Fülle von freien Lehrstellen. Eine Wiederholung dieses Vormittages ist für das kommende Jahr geplant.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019