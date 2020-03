Urnengang nur als Briefwahl

Miltenberg.Die Bürgermeisterwahlen am 15. März brachten in Miltenberg kein eindeutiges Ergebnis: Bernd Kahlert (CSU) und Cornelius Faust ((LiM) gehen deshalb in die Stichwahl. Diese findet am Sonntag, 29. März statt – und zwar aufgrund der aktuellen Lage, und um die Ausweitung des Coronavirus zu verlangsamen, ausschließlich als Briefwahl. Das teilt die Stadt Miltenberg auf ihrer Homepage mit. Die notwendigen Unterlagen wurden den 7204 Wahlberechtigten automatisch zugesandt.

Die Wahlbriefe dürfen nicht persönlich im Rathaus abgegeben werden, sondern sollen in den Briefkasten am Haupteingang des Rathauses eingeworfen werden – bis 18 Uhr am Sonntagabend. Später eingeworfene Wahlunterlagen werden nicht mehr berücksichtigt. Danach wird ausgezählt.

Das vorläufige Ergebnis erfährt man frühestens ab 19 Uhr. Es wird auf dem Platz vor dem Rathaus bekanntgegeben, ist aber auch auf den Internetseiten der Stadt und des Landkreises nachzulesen.

Der Gemeindewahlausschuss tagt dann am 2. April, um das amtliche Endergebnis festzustellen, so Burkard Reichert vom Hauptamt der Stadt.

Bei der Bürgermeisterwahl am 15. März waren 7204 Miltenberger wahlberechtigt, 4091 machten davon Gebrauch. Das entspricht 56,8 Prozent Wahlbeteiligung.

Die meisten Stimmen erreichte Bernd Kahlert (CSU) 35,5 Prozent oder 1443 Stimmen. Nur knapp weniger holte Cornelius Faust: 1313 Miltenberger machten ihr Kreuzschen beim Kandidaten der Liberalen.

Sabine Balleier (SPD) konnte 15,6 Prozent oder 632 Stimmen auf sich ziehen. Rainer Rybakiewicz (Bürgerliste) kam auf 8,5 Prozent (344 Stimmen) und Sabine Stellrecht-Schmidt von Bündnis 90/Die Grünen 8,2 Prozent (333 Stimmen). sab

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.03.2020