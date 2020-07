Unterschriften gegen Planung

Walldürn.Die „Bürgerinitiative Walldürn – Für Mensch und Natur“ informiert am Samstag, 18. Juli, von 8.30 bis 15 Uhr mit einem Stand auf dem Parkplatz des Lidl-Lebensmittelmarktes in der Otto-Hahn-Straße über den Flächennutzungsplan 2030 des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn und sammelt Unterschriften gegen die Umwandlung des Natur- und Naherholungsraums „Vorderer Wasen II“ am westlichen Stadtrand in ein Wohnbaugebiet.

