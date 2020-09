Unterricht beginnt wieder

Walldürn.Der Unterricht an der Frankenlandschule beginnt am Montag, 14. September, um 7.55 Uhr für folgende Schularten: Wirtschaftsgymnasium, Berufskolleg I, Berufskolleg II, Berufskolleg Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsschule. Der Unterricht für die Schulart „VABO“ beginnt am Dienstag, 15. September, um 7.55 Uhr. Die Kaufmännische Berufsschule beginnt für das erste Ausbildungsjahr am Montag, 14. September, für das zweite Ausbildungsjahr am Dienstag, 15. September, für das dritte Ausbildungsjahr am Mittwoch, 16. September, jeweils um 7.55 Uhr. Der Unterricht endet am ersten Schultag, Montag, 14. September, für alle Klassen um 13 Uhr.

