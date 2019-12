Unternehmen mitgeprägt

Glashofen.Bei der Weihnachtsfeier der Firma Ballweg + Büttner GmbH wurde Willibald Weiß durch den Geschäftsführer Eugen Ballweg für seine 40-jährige Tätigkeit im Unternehmen geehrt.

Weiß trat am 22. November 1979 als Metallbauer in das Unternehmen ein und hat über die Jahre durch seine Tatkraft und sein technisches Wissen das Unternehmen maßgeblich geprägt. Er war zuletzt als Abteilungsleiter für den Bereich Fördertechnik und Sondermaschinenbau zuständig. Weiß habe durch seinen Einsatz und seine stets kollegiale Art maßgeblichen Anteil an der positiven Entwicklung des Unternehmens.

Im Rahmen der Ehrung überreichte Ballweg die Ehrenurkunden der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald und des Landes Baden-Württembergs, unterzeichnet durch den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Ballweg fasste in seiner anschließenden Ansprache das Jahr 2019 in einem kurzen Rückblick zusammen. Hierbei wurde ein insgesamt positives Resümee gezogen und die verstärkten Investitionen in die Infrastruktur, Technik und Know-how hervorgehoben. Ein besonderes Augenmerk liege auf dem Thema Vakuumtechnik, hier konnte man durch neue Produkte und Dienstleistungen neue Kunden gewinnen. Des Weiteren wurde hervorgehoben, dass durch Klärung der Nachfolgeregelung die langfristige Geschäftsentwicklung gesichert werden konnte.

Für das kommende Jahr sieht Ballweg die eine oder andere schwarze Wolke am Horizont aufziehen. Zwar laufe der Geschäftsbetrieb im Vergleich zu anderen Unternehmen noch sehr gut, dennoch zeichnen sich Themen wie die Krise der Automobilindustrie und die gesamtwirtschaftliche Abkühlung schon deutlich ab.

Diesen möchte man durch kontinuierliche Anpassung und Erschließung neuer Geschäftsfelder begegnen. Ein Ansatz sei hier, verstärkt das Thema Geländer-, Treppen- und Balkonbau anzubieten. In diesem Bereich möchte man durch hochwertige und individuelle Lösungen Akzente setzen. Dieser Wandel im Unternehmen, verbunden mit dem anstehenden Generationenwechsel sorge darüber hinaus für einen verstärkten Bedarf an neuen Mitarbeitern. So sei man immer auf der Suche nach Facharbeitern und Auszubildenden.

Ballweg bedankte sich zum Abschluss bei allen Mitarbeitern und anwesenden Partnern für die Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr.

