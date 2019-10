Unsterbliche Melodien

Walldürn.Auf eine Zusammenstellung aller großen Musical-Hits dürfen sich am Freitag, 6. März, um 20 Uhr die Zuhörer in der Nibelungenhalle freuen. Unter dem Motto „World of Musicals“ präsentieren hochkarätige Sänger und ein sechsköpfiges Tanzensemble eine außergewöhnliche Live-Show. Moderne LED-Bühnentechnik und authentische Kostüme sorgen zwei Stunden lang für ein stimmungsvolles Ambiente, in dem sich die unsterblichen Melodien großer Komponisten und Songwriter entfalten können.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.10.2019