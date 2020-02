Unfallflucht

Walldürn.Vermutlich beim Ausparken beschädigte eine bislang unbekannte Person am Freitag, zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Seestraße abgestellten roten VW Touran. Da die Person davonfuhr, ohne den Schaden in Höhe von rund 2500 Euro dem Besitzer oder der Polizei zu melden, sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können. Das Buchener Polizeirevier ist unter Telefon 06281/ 9040 erreichbar.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.02.2020