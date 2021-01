Umweltausstellung öffnet am 13. März

Amorbach.Unter dem Slogan „Hier & Jetzt: Klima. Zukunft. Gestalten.“ rückt die Joachim und Susanne Schulz Stiftung in den kommenden Jahren den Umwelt-, Natur- und Klimaschutz in der Region in den Fokus.

Den Start in die Umweltkampagne macht ab Samstag, 13. März, die Umweltausstellung „MenschenWelt“ der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Mit dieser Ausstellung werden erstmals die Türen der sanierten Villa Schulz geöffnet. Schulklassen ab der siebten Jahrgangsstufe finden hier Anknüpfungspunkte. Auch für die Öffentlichkeit will die Stiftung die siebenwöchige Ausstellung öffnen.

Für die Ausstellung vom 13. März bis 3. Mai sucht die Stiftung noch Schüler, Studenten und weitere Interessierte, die Besucher durch die Ausstellung führen wollen. Weitere Informationen gibt es bei Annika Schirmer unter E-Mail a.schirmer@js-schulz-stiftung.de, Telefon 09373/2004343.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 07.01.2021