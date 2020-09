Übertragung der Gottesdienste

Walldürn.Bereits seit 2016 sendet der private katholische Fernsehsender K-TV Gottesdienste aus der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut. In den ersten drei Jahren waren mobile Übertragungsteams vor Ort. Im August 2019 wurden dann feste Kameras in der Basilika installiert. Der Schwerpunkt der Übertragungen lag anfänglich zunächst auf den besonderen Festtagen der jährlichen Hauptwallfahrtszeit. Mittlerweile hat sich dies geändert und der 1999 von Pfarrer Hans Buschor gegründete Sender, dessen Träger seit 2011 die Kephas Stiftung gGmbH in Opfenbach ist, überträgt seit März diesen Jahres mindestens zweimal im Monat die Eucharistiefeier aus der Wallfahrtsstadt.

An den Sonntagen, 20. und 27. September sowie 11. und 25. Oktober, werden die Eucharistiefeiern jeweils um 9.30 Uhr aus der Wallfahrtsbasilika wieder live übertragen. „In diesen besonderen Zeiten, wo das Platzangebot auf Grund der Corona-Pandemie nur begrenzt zur Verfügung steht, ist es natürlich eine sehr gute Möglichkeit, die Gottesdienste von Zuhause aus anzuschauen“, unterstreicht Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.09.2020