Trotz des Ausfalls erinnert vieles an die besondere Wallfahrt

Walldürn.Zum ersten Mal in der Geschichte der Walldürner Wallfahrt gab es in diesem Jahr Corona-bedingt keine bunten Prozessionen, keine feierlichen Gottesdienste und keine Treffen zwischen den vielen Pilgern, die zwar zum Teil aus völlig verschiedenen Richtungen kommen, aber in der Wallfahrtsstadt nicht nur im Glauben vereint sind. Doch vollkommen spurlos ging die Hauptwallfahrtszeit, die vom 7. Juni bis 5. Juli angesetzt war, nicht an Walldürn vorbei. So fanden sich etwa zum großen Blutfeiertag vereinzelt Pilger in der Wallfahrtsstadt ein. Außerdem wurden über das Internet und über den Fernsehsender K-TV einige Gottesdienste und Andachten übertragen. Ebenso war ein mehrköpfiges Team des polnischen Fernsehsenders TV Polonia zu Besuch und drehte eine längere Filmreportage.

Der Hobby-Fotograf Edmund Leitz aus Hettingen war ebenfalls während der Hauptwallfahrtszeit aktiv. Er schoss einige Fotos in Walldürn, um so diese besondere Wallfahrt für die Nachwelt festzuhalten. Zwei dieser Bilder haben die Fränkischen Nachrichten hier abgebildet. Das Bild der Wallfahrtsbasilika (links) entstand am Morgen des geplanten dritten Wallfahrtssonntags, dieses Jahr allerdings ohne Menschen auf dem Wallfahrtsplatz. Menschenleer waren auch am Großen Blutsfeiertag die Straßen Walldürns (rechts). Bilder: Edmund Leitz

