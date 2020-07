Trio ’27 gibt ein Gastspiel

Miltenberg.Die Stadtkultur Miltenberg freut sich sehr, dass nach der langen coronabedingten Zwangspause, am Samstag, 5. September, 18 Uhr, die Veranstaltung „Musik und Prosa“ in der Klosterkirche in Miltenberg stattfinden kann.

Zu Gast ist das Trio´27. Das Trio setzt sich aus Ursula Lauer vom Philharmonischen Staatsorchester Mainz, Martin Lauer und Dimiter Ivanov zusammen. Martin Lauer und Dimiter Ivanov sind beide Mitglieder des Orchesters der Oper Frankfurt, Martin Lauer in der Position des Vorspielers und Dimiter Ivanov als 1. Konzertmeister.

Für den musikalischen Teil wurden Auszüge aus den Goldberg Variationen von Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) ausgewählt.

Die verbindenden Texte liest Hellmut Lang, der durch seine über 50-jährige Handwerkskunst viele Freundschaften zu Streichmusikern unterhält, aus dem Buch „Unvollendete Reise – Lebenserinnerungen“ von Jehudi Menuhin, einem der bedeutendsten Violine-Virtuosen des 20. Jahrhunderts.

