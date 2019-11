Treue Mitglieder wurden ausgezeichnet

Rippberg.Gut gelaunte Chormitglieder und viel Gesang gab es am Sonntagvormittag bei der fünften Ehrungsmatinee des Sängerkreises Buchen in der Sporthalle in Rippberg.

Das Programm moderierte die Vorsitzende des Sängerkreises Buchen, Andrea Egenberger-Henn. Der gastgebende Verein – die Chorgemeinschaft Rippberg unter Dirigent Edi Farrenkopf – eröffnete mit dem Lied „Zuvor, so lasst uns grüßen“ von Werner Gneist die Matinee. Geehrt wurden langjährige Mitglieder des Sängerkreises Buchen. Bei der Laudatio ging der jeweilige Ehrungspate auf die Geschehnisse im Verlauf des Eintrittsjahres ein.

Ehrungspate für 25-jährige Vereinstreue war Kreischorleiter Michael Wüst. Geehrt wurden: Erika Zeh, Sabine Heck-Kuhn, Sinje Keller, Julia Steffan, Erna Schell, Brigitte Bystricky, Ralf Arbogast , Gisela Egenberger, Susanne Leiblein und Rita Hefner.

Die Ehrungen für 40 Jahre aktives Singen wurde vom Jugendreferenten im Badischen Chorverband Christoph Heiß übernommen. Geehrt wurden: Ute Müller, Petra Schlegel, Adolf Rebitzer, Andreas Müller, Peter Metz, Antonia Arnold, Gerhard Klötzbücher und Werner Schäfer sowie Josef Gehrig.

Die erste Gruppe für 50-jährige Mitgliederschaft ehrte Ortsvorsteher Wolfgang Stich folgende Mitglieder: Eva Bräuer, Gerti Brunner, Hildegard Schweitzer, Hilmar Kirchgessner, Peter Kern, Marliese Graser, Rita Richardt, Klaus Müller Edgar Weber und Günther Kuhn.

In der Pause gab es noch einmal einen Liedvortrag der Rippberger Chorgemeinschaft „Rosestock, Holderblüh“ von Friedrich Silcher. Der Gesangsverein Liederkranz Hardheim sang unter der Leitung von Michael Wüst „Wenn alle Brünnlein fließen“, in einem Satz von Heinz Lemmermann.

Mitglieder für 50- und 60-jährige Vereinszugehörigkeit wurden von Bürgermeister Markus Günther geehrt. Für 50 Jahre: Alfred Bauer, Kurt Englert, Irmgard Schmitt, und Albert Mackert. 60 Jahre singen im Chor: Johann Roth und Herbert Münch.

Glückwünsche zu 65 Jahre aktivem Chorgesang überbrachte Landrat Dr. Achim Brötel an Rudi Knühl, Adolf Popp, Alois Schmitt, Else Baier, Edith Bauer, Günter Gärtner, Doris Seitz und Konrad Schmid.

Die Ehrung für 70 Jahre Singen in einem Chor nahm MdB Alois Gerig vor. Er überreichte Glückwünsche und Urkunde an Inge Rupprecht und Rudolf Häfner. Die Urkunde für den verstorbenen Willi Burkhard wurde postalisch an die Angehörigen überreicht.

Chorleiter Stefan Frey bekam von Alois Gerig für seine 25-jährige Tätigkeit als Chorleiter beim Gesangsverein Eberstadt Urkunde und Anstecknadel überreicht. Schluss und Dankesworte an alle Mitwirkenden sprach Kreischorleiter Michael Wüst aus. hape

