Traumauto für Karl-Heinrich Dell

Rippberg.Riesige Freude bei Karl-Heinrich Dell aus Rippberg: Glücksgöttin Fortuna beschenkte ihn mit einem neuen Auto – einem Porsche Macan. In der Dezember-Sonderverlosung des Gewinnsparvereins Baden-Württemberg wurde seine Losnummer gezogen und bescherte ihm das neue Traumauto. Das Fahrzeug wurde dem glücklichen Gewinner wenige Tage vor Weihnachten in Stuttgart-Zuffenhausen übergeben.

70 Jahre Gewinnsparidee

Teilnehmer am VR-Gewinnsparen können sparen, etwas gewinnen und gleichzeitig Gutes tun. Von jedem Los fließt ein fester Betrag zurück an die Volksbank. Mit diesen Geldern kann die Volksbank Franken unterschiedliche soziale und karitative Einrichtungen in der Region unterstützen. Die Gewinnsparidee in Baden-Württemberg feiert in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag. Aus diesem besonderen Anlass wird der Gewinnsparverein Baden-Württemberg vier Sonderziehungen durchführen. Die erste Sonderziehung findet am 5. März statt.

