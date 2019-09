Transparenz jahrelang Fehlanzeige

Walldürn.Ein Zuschuss in Höhe von 10 000 Euro für das Odenwald Hospiz zur Deckung der Betriebskosten. 23 639 Euro als Unterstützung für Investitionen in den Spielplatz des Kindergartens St. Georg. 4000 Euro Förderung für die evangelische Kirchengemeinde zur Finanzierung der jährlichen Geschäftsführungskosten: In ihrer Sitzung am 12. September 2018 haben die Mitglieder des Finanzausschusses des

...