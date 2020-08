Tragikomödie und ein Ökokrimi

Walldürn.Die Badische Landesbühne startet am 30. September in die Saison. Auf dem Spielplan stehen sieben Stücke. Spielort ist das Haus der offenen Tür, die Freilichtaufführung findet im Auerberg-Schulzentrum statt. Die Aufführungen finden unter den jeweils aktuell geltenden Coronabestimmungen zu Abstand und Hygiene statt. Die Stücke und Termine in der kommenden Spielzeit:

30. September 19.30 Uhr, „Die zweite Frau“: Laura ist schön, reich, todkrank und voller Wut über ihr verpfuschtes Leben! In der Rolle der liebenden Ehefrau und fürsorglichen Mutter sind ihre eigenen Bedürfnisse auf der Strecke geblieben. Die Haushaltshilfe Lena soll ihren Platz einnehmen, sie ersetzen und das Leben nachholen, das sie versäumt hat: die Rache an ihrem narzisstischen Ehemann und die Erziehung der hasserfüllten Tochter zu einer selbstbewussten Frau.

Das Stück ist eine bissige Abrechnung mit dem alten Europa, mit Selbsttäuschungen und weiblichen Rollenbildern: eine rabenschwarze Tragikomödie der Erfolgsautorin Nino Haratischwili.

4. November, 19.30 Uhr, „Ein Volksfeind“: Badearzt Tomas Stockmann entdeckt, dass das Wasser des städtischen Kurbades verseucht und hochgradig gesundheitsgefährdend ist. Grund dafür sind Industrieabfälle. Stockmann will den Umweltskandal publik machen und fordert die Neuverlegung der Wasserleitungen. In der ersten Empörung findet er viele Unterstützer. Als sein Bruder, der Bürgermeister der Stadt, vor den wirtschaftlichen Folgen warnt, wendet sich das Blatt: Stockmann wird als Volksfeind diffamiert. Ibsens packender „Ökokrimi“ ist angesichts der weltweiten Klimadiskussion das Stück der Stunde!

9. Dezember, 19.30 Uhr, „Halbe Wahrheiten“: Keine Frage: Ginny will Gregs Heiratsantrag annehmen! Doch was macht sie nur mit Philip? Sie muss ihre Affäre mit dem verheirateten Liebhaber endlich beenden. Ihrem Zukünftigen flunkert sie vor, sie fahre zu ihren Eltern aufs Land. Und damit nehmen die Missverständnisse ihren Lauf. Greg findet die Adresse der vermeintlichen Eltern und will dort gleich schon mal um die Hand der Tochter anhalten. Philip missversteht die Situation und hält Greg für den Liebhaber seiner Frau Sheila. Eine temporeiche Verwechslungskomödie über Liebe, Eifersucht und (Un-)Treue.

20. Januar, 19.30 Uhr, „Kunst“: Serge hat sich ein teures Gemälde gekauft: ein Bild ganz in Weiß. Er hält es für große Kunst, ganz im Gegensatz zu seinem Freund Marc. Der zweifelt an Serges Verstand, verletzt dessen Ego und legt Befindlichkeiten frei, die schon länger angekratzt scheinen.

Der Streit eskaliert, als Yvan dazukommt und nicht klar Stellung beziehen kann. Das Kunstwerk dient als Katalysator, mit dessen Hilfe Yasmina Reza auf psychologisch fein gezeichnete Weise die drei Männer, ihre Gefühle, ihre Freundschaft, ja ihr gesamtes bisheriges Dasein auf den Prüfstand stellt. Mit der wortgewandten Komödie hat Reza 1994 einen Welthit geschrieben.

17. März, 19.30 Uhr, „Professor Unrat“: Der tyrannische Gymnasialprofessor Raat glaubt felsenfest an die bürgerlichen Werte seiner Zeit. Seine Schüler aber schimpfen ihn Unrat, schleichen sich zu Rosa Fröhlich in die verrufene Bar „Der blaue Engel“ und verspotten die brüchige Wertewelt des Professors. Raat ist außer sich, will die Tänzerin aus dem Blickfeld der Schüler räumen – und verfällt ihrem erotischen Charme. Ein erbitterter Konkurrenzkampf beginnt und Raat wird zum Amokläufer gegen das System.

Wie viele Tabubrüche verträgt die Gesellschaft? Heinrich Manns weltberühmter Roman als sinnliches Theatererlebnis mit Live-Musik.

28. April, 19.30 Uhr, „Loving the Alien“: Ein abgestürztes Raumschiff in Nordbaden. Endlich! Ein Expeditionstrupp aus Schauspielerinnen und Schauspielern, Musikerinnen und Musikern beginnt sofort, das Wrack zu erkunden, und sucht nach Hinweisen auf den Kommandanten des geheimnisvollen Flugobjekts. Dabei treffen sie auf Ziggy Stardust, Major Tom, The Thin White Duke und andere schillernde Gestalten sowie auf einen der großen Sterne unserer Galaxis. In einem Kaleidoskop aus Songs und Szenen feiert dieser Liederabend den Ausnahmemusiker David Bowie und seine fantastische Musik.

7. Juli, 20.30 Uhr, „Krach in Chiozza“: Den Mann fürs Leben zu finden, ist nicht leicht. Schon gar nicht in dem italienischen Fischerdorf Chiozza, in dem viel mehr Frauen als Männer leben. Während diese auf Fischfang sind, tauschen sich die Frauen über ihre Liebschaften aus. Schnell wird klar: Ihre Begehren, Sehnsüchte und Besitzansprüche überkreuzen sich! Als die Männer zurückkehren, werden die Gerüchte immer wilder, Liebende verkrachen sich, es kommt sogar zu Handgreiflichkeiten und das halbe Dorf landet vor Gericht! Ob doch noch geheiratet wird? Die BLB zeigt Goldonis temperamentvolle Komödie als sommerliches Freilicht-Spektakel.

