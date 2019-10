Tour durch bunte Herbstwälder

Walldürn.Eine Gruppe von 15 Naturfreunden nahm am Wochenende an einer Zweitageswanderung des Odenwaldklubs Walldürn entlang des Mains an, die von Wanderwart Ralf Englert entworfen und vorbereitet worden war. Mit dem öffentlichen Nahverkehr gelangten die Wanderfreunde zum Ausgangspunkt Weilbach. Schweißtreibende Anstiege und lange Passagen auf den Hochflächen wechselten sich ab. Viele Kilometer führten durch die bunten Herbstwälder, wobei die zurzeit herrschende Pilzschwemme manchen Wanderfreund zur Pilzbestimmung animierte.

Wesentliche Teile der Tour führten am Grenzweg, am Einhardsweg und am Limesweg entlang. Am Freitag war Mömlingen im Mümlingtal das Ziel, wo die Wandergruppe im Gasthaus „Wolfsschänke“ übernachtete. Den Gepäcktransport hatte Vorsitzende Agnes Sans organisiert.

Am Samstag führte die Tour nach Obernburg über den Main und in die Spessartlandschaft. Über die Höhenwege bei Erlenbach und Eschau kamen die Wanderer am Nachmittag im Weiler Klotzenhof an, wo sie sich in der „Bauernschänke“ von den Strapazen erholten. Vorstandsmitglied Karlfriedrich Berberich bedankte sich im Namen aller Wanderfreunde beim Wanderwart und seiner Frau für die Vorbereitung und tolle Tourenführung.

