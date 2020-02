Thomas Künzig für 75 Blutspenden ausgezeichnet

Altheim.Zum ersten Mal im neuen Jahr kam diese Woche der Ortschaftsrat Altheims im Bürgersaal des Rathauses zusammen. Unter anderem stand die Ehrung für Blutspender auf der Tagesordnung. Überaus erfreulich sei die Tatsache, in Altheim eine hohe Bereitschaft zum freiwilligen Blutspenden zu sehen, so Mühling. So sprach er seine Hochachtung und seinen Dank aus, denn ohne eine solche Spende seien vor allem chronisch Kranke nicht lebensfähig.

Ortsvorsteher Hubert Mühling überreichte den anwesenden Spendern für diese herausragende Leistung Urkunden und Blutspenderehrennadeln. Für beeindruckende 75 Spenden wurde Thomas Künzig geehrt und erhielt die „Blutspenderehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl“.

Hubert Mühling zeigte sich stolz in Altheim stets zahlreiche „Ehrungen der Lebensretter“ vornehmen zu können. Susanne Lauer erhielt eine Auszeichnung für 25 freiwillige Blutspenden, Armin Mechler für zehn freiwillige Spenden, ebenso Anna Michel.

Im Anschluss informierte Mühling über ein laufendes Projekt des katholischen Kindergartens St. Valentin. Dieser sammelt Stimmen für sein diesjähriges Jahresthema „Wir achten und pflegen unsere Welt“. Die Platzierung entscheidet am Ende über die Geldsumme, die der Kindergarten erhält, um das Projekt so wirkungsvoll wie nur möglich umsetzen zu können.

Unter dem Link der Sparda-Bank https://www.spardaimpuelsle.de/profile/st-valentin/ könne man Informationen über das Projekt einholen und wie man seine Stimme bis zum 6. März abgeben kann. Hubert Mühling bat darum, den Kindergarten und somit auch die Kinder zu unterstützen, und lobte das Engagement der Initiatoren.

Auf ein weiteres Spendenprojekt der Volksbank unter dem Motto „Viele schaffen mehr“ bereite sich der Heimatverein vor. Die Marienstatue an der Kirche St. Valentin soll saniert werden.

Ortvorsteher Mühling berichtete, dass eine Bestandsaufnahme der Wirtschafts- und Feldwege durchgeführt wurde und entsprechende Maßnahmen folgen werden.

Am 4. März findet um 20 Uhr ein erstes Treffen für alle Interessierten statt, die zum Gelingen der 1250-Jahrfeier 2024 beitragen wollen. Hier sollen Ideen und Gedanken zu diesem Großereignis ausgetauscht werden, so die Ankündigung am Ende der Sitzung des Ortschaftsrates. dka

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020