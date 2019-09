Thema „Wasser“ steht im Mittelpunkt

Walldürn.Eine Erkundungstour mit Geopark-Vorortbegleiter Erik Enders zum Thema „Wasser“ ist am Sonntag, 8. September. Im Mittelpunkt stehen die Zusammenhänge von Geologie und Wasserversorgung. Unter anderem werden eine historische Lambachpumpe und die Brunnenstube besichtigt. Auch die Kulturgeschichte des Tals ist Thema. Die Tour dauert 2,5 Stunden. Treffpunkt: 14 Uhr am Parkplatz am Jugendzeltplatz im Hornbacher Tal. Näheres unter Telefon 06282/67108.

