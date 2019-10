Thema Wasser stand im Mittelpunkt

Glashofen.Für das kontinuierliche Engagement und für die Förderung früher Bildung im Bereich Naturwissenschaften, Mathematik und Technik erhielt der katholische Kindergarten Glashofen am Donnerstagnachmittag zum zweiten Mal nach 2017 die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“. Überreicht wurde die offizielle Plakette von Barbara Hackbarth-Burkart vom Südwestmetall-Netzwerk Rhein-Neckar aus Mannheim. Das Südwest-Netzwerk Rhein-Neckar ist Kooperationspartner für die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, und unterstützt und begleiten durch Fortbildungen die Kindergärten auf ihrem Weg zur Zertifizierung.

Regelmäßige Fortbildung

Die pädagogischen Fachkräfte des Kindergarten St. Wendelin bilden sich dort regelmäßig fort, um mit den Kindern auf Entdeckungsreise durch die Welt der Naturwissenschaften, Mathematik oder Technik zu gehen. Gemeinsam mit den Mädchen und Jungen beobachten und erforschen sie Phänomene in ihrem Alltag. Dabei werden auch eine Reihe weiterer Kompetenzen, die die Kinder für ihren späteren Lebensweg benötigen, wie zum Beispiel lernmethodische Kompetenz, Sprach- und Sozialkompetenz, Feinmotorik und ein Zugewinn an Selbstbewusstsein und innerer Stärke gefördert.

Die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ wird nach festen Qualitätskriterien vergeben, die sich am Deutschen Kindergarten- Gütesiegel und den „Prozessbezogenen Qualitätskriterien für den naturwissenschaftlichen Unterricht“ orientieren. Sie wird für zwei Jahre verliehen, dann können sich die Einrichtungen neu bewerben.

„Forschen mit Wasser – Wasser überall“ so lautete das Projektthema der drei- bis sechsjährigen Kindergartenkinder. Seit Januar dieses Jahres bis zum Herbst experimentierten und forschten die Jungen und Mädchen rund um das Thema „Wasser“. Um das Interesse und die Neugierde der Kinder von Anbeginn an zu wecken, beschäftigte man sich zunächst im Januar und in den darauffolgenden Wintermonaten intensiv mit Schnee und Eis.

Weiter ging es dann im Frühjahr mit den Themen „Wetter“, „Niederschläge“ und „Wasserkreislauf“. In den Sommermonaten rückte das Wasser als Element in den Fokus der Betrachtungen, und dabei erforschte, probierte und lernte man noch einmal allerhand, was man an diesem Donnerstagnachmittag sehr gut an den Stellwänden im Flur des Kindergartens betrachten konnte.

Neben zahlreichen Experimenten wurde das Projekt-Thema ganzheitlich mit den Kindern bearbeitet und durchgeführt, und so sind auch Lieder, Bücher, Geschichten, Sportstunden, Bastelarbeiten und vieles mehr in die pädagogische Arbeit mit eingeflossen. Dieses große Projekt mit den vielfältigen Aktivitäten wurde dann zusammen mit den gesamten Dokumentationen von der Kindergartenleitung und den Erzieherinnen des Kindergartens St. Wendelin bei der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ eingereicht und nun zertifiziert. Um einen Einblick in die Forscheraktivitäten der Kinder zu erhalten, waren die Dokumentationen der Versuche, an Stellwänden für Eltern und Besucher ausgehängt.

Zu Beginn der Feierstunde sangen die Kindergartenkinder das Lied: „Schön ist das Fest“, ehe Kindergartenleiterin Patricia Ackermann die Gäste der Feierstunde begrüßte.

Präsentation der Experimente

Dieser Begrüßung folgte dann eine kleine Präsentation von Erzieherin Doris Gehrig und den Vorschulkindern mit verschiedenen Experimenten zum Thema Wasser.

Danach sangen alle Kindergartenkinder das Lied: „Wasser ist zum Waschen da“, und im Anschluss überreichte als Höhepunkt Barbara Hackbarth-Burkart die Zertifizierungsurkunde und die Plakette „Haus der kleinen Forscher“ an den Kindergarten Glashofen. Alle Kinder erhielten noch ein „Forscher-Diplom“.

Wie sie betonte, wolle man mit der Zertifizierung das wunderbare Engagement des Kindergartens St. Wendelin Glashofen in den vergangenen neun Monaten besonders wertschätzen und nach außen sichtbar machen. Bei Kaffee, Kaba und Kuchen klang der Nachmittag in gemütlicher Runde aus. ds

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.10.2019