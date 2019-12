Theater um zwei Freunde – auf Englisch

Amorbach.Das „White Horse Theatre“ begeisterte auch in diesem Schuljahr wieder die und Schüler des Karl-Ernst-Gymnasiums.

Mit großer Spielfreude und Begeisterungsfähigkeit zogen die Schauspieler die Schüler der Unter-, Mittel- und Oberstufe in ihren Bann. Aufgrund einer kurzfristigen Erkrankung eines Schauspielers konnte das Shakespearestück „The Taming of the Shrew“ nicht aufgeführt werden. Doch mit „Two Gentlemen“ gab es ein Ersatzprogramm.

Diese, an ein Werk von Shakespeare angelehnte Komödie handelt in der modernen Version von den beiden besten Freunden Piers und Vincent, die gemeinsam in ein Internat kommen.

Wandlungsfähig

Mit enormer Wandlungsfähigkeit schlüpften die jungen Schauspieler in die unterschiedlichsten Rollen und ermöglichten es, durch Mimik und Gestik unterstützt, sogar Schülern der fünften Jahrgangsstufe, ein Theaterstück komplett auf Englisch zu verfolgen. Auch sie nutzten die Gelegenheit, im Anschluss an die Aufführung in ein Gespräch mit den Schauspielern über die Stücke und die Schauspielerei einzutauchen – natürlich auf Englisch.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019