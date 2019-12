Theater der Seehasen besucht

Rippberg.Rauhreif bei strahlender Sonne und eisigen Temperaturen sorgten für winterliche Stimmung im Turnsaal des Schulhauses in Gottersdorf als die Schüler der Grundschule Rippberg zusammen mit den Vorschulkindern der Kindergärten aus Rippberg und Glashofen das Theaterstück der Jugendgruppe der Seehasen Gottersdorf besuchten. Mit viel Begeisterung verfolgten die Kinder die Geschichte, die in der Weihnachtswerkstatt der Engel spielt und von ihren aktuellen und ehemaligen Klassenkameradinnen und -kameraden gespielt wird. Dabei verliert ein Botenengel (Lea Ockenfels) einen Wunschzettel und alle anderen Engel (Lara Weber, Alissia Baumann, Mara Schieser) müssen beim Suchen helfen. Als alles Suchen vergebens ist lässt Petrus (Tom Peper) schließlich den Kommissarsengel (Sophia Peper) kommen. Aber der entdeckt nur, dass der Erzengel Gabriel (Julien Schieser) die Keksdose des Bäckerengels (Katharina Peper) plündert. Erst ein Zwerg (Benjamin Peper), der als Aushilfe beim Verteilen der Geschenke helfen soll, findet den Brief und kann den überraschenden Inhalt verkünden.

Nach dem langanhaltenden Applaus waren alle Kinder zu einem Imbiss eingeladen und es waren sich alle einig, dass es ein gelungener Start in die Vorweihnachtszeit war.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019