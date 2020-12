Testergebnisse stehen noch aus

Walldürn.Die Corona-Pandemie hat auch vor den Türen des „Haus am Limes“ der Johannes-Diakonie nicht Halt gemacht. Nachdem vor knapp zwei Wochen 26 Bewohner und 13 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet wurden (die FN berichteten), sind am Freitag im Wohn-Pflegeheim „Haus am Limes“ zwei weitere Mitarbeiter und ein Bewohner positiv getestet worden. Und am Samstag kam noch ein Mitarbeiter dazu, so Andreas Lang, Referent Unternehmenskommunikation in der Johannes-Diakonie, auf Nachfrage der FN.

Die positiv getesteten Bewohner haben keine oder leichte Symptome, vergleichbar einer Erkältung. Und nach ärztlicher Einschätzung werde sich das nicht ändern, „wir haben die Hoffnung, dass da so bleibt und es keinen schweren Verlauf gibt“. Erfreulich sei weiter, dass positiv getestete Mitarbeiter „schon wieder gesund sind und arbeiten können“.

Am Mittwoch vergangener Woche wurden alle Bewohner und Mitarbeiter des Hauses getestet. Auf die Ergebnisse warte die Diakonie noch, hoffe aber, dass keine weiteren positiven Fälle dazu kommen. mar

