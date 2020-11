Tennishalle ist menschenleer

Walldürn.Plop. Plop. Plop. In der dunklen Jahreszeit ist es täglich stundenlang in der Tennishalle der Sport- und Freizeitanlage Auerberg zu hören. Das typisch satt-dumpfe Geräusch, wenn die kleine gelbe Filzkugel den Tennisschläger verlässt. Mannschafts- und Hobbyspieler aus Walldürn und den umliegenden Gemeinden trainieren normalerweise von Oktober bis Ende April auf den vier Plätzen, um sich für die nächste Medenrunde fit zu halten. Seit Inkrafttreten der Corona-Verordnung Anfang November ist die Halle für jeglichen Spielbetrieb geschlossen.

Theoretisch dürften sogar zwei Spieler auf einem der vier Plätze trainieren. Weil für die Betreiber der Aufwand an Kontrollpflichten und Heizkosten in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen würde, bleibt die Sportstätte jedoch ganz geschlossen. Wie unter einem Brennglas zeigen sich die gesellschaftlichen Auswirkungen des Teil-Lockdowns auch in den übrigen Bereichen der Sport- und Freizeitanlage: Neben den Tennisplätzen sind die vier Kegelbahnen, der Dojo der Sportkarate Walldürn und die italienische Gaststätte seit vier Wochen menschenleer. Allesamt Orte, an denen in normalen Zeiten reges Treiben herrschen würde. rs

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.12.2020