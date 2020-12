Tempo 50 teilweise deutlich überschritten

Walldürn.Die Bundeswehr führt momentan verstärkt Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen auf der militärischen Privatstraße des Bundes durch, so die Stadt Walldürn in einer Mitteilung. Zu den von den Feldjägern kontrollierten Straßen zählt der im Süden Walldürns verlaufende Verbindungsweg zwischen Standortübungsplatz und der Nibelungenkaserne, auch als „Panzerstraße“ bekannt. Entgegen der allgemein verbreiteten Meinung handelt es sich hier um keine öffentliche Straße, sondern um eine militärische Privatstraße. Sie darf nur von Angehörigen der Bundeswehr in Verbindung mit einem dienstlichen Zweck genutzt werden.

Bereits seit vielen Jahren weist die an der Straße angebrachte und inzwischen erneuerte Beschilderung auf diesen Sachverhalt hin. In der Historie gab es dort immer wieder unregelmäßige Kontrollen, teils auch in Zusammenarbeit mit der Polizei. In jüngster Vergangenheit sorgten unbefugte Nutzer auf dieser Strecke für gefährliche Situationen, indem sie beispielsweise fußläufige Soldaten mit überhöhten Geschwindigkeiten mit ihrem Fahrzeug fast touchierten. Im Rahmen der Kontrolle am Montag, 16. Dezember, haben die Feldjäger über 100 Fahrzeuge angehalten, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 22 km/h überschritten hatten, hierbei waren Geschwindigkeiten jenseits der 100 km/h keine Seltenheit.

Für die Fahrzeugführer hätte eine Kontrolle im regulären Verkehrsraum ein Bußgeld und Punkteeintrag zur Folge gehabt. Die Militärpolizei aus Veitshöchheim wies dabei die widerrechtlichen Nutzer der Straße sachlich und fachlich auf die geltenden Bestimmungen und Konsequenzen im Wiederholungsfall hin. Die Bundeswehr behält sich bei künftigen Kontrollen vor, dass festgestellte Verstöße jeglicher Art umgehend zur Anzeige gebracht werden. pmd

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.12.2020