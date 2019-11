Teilnehmer sammeln ihre Ideen in Arbeitsgruppen

Walldürn.Die Innenstadt wird ein neues Aussehen bekommen. Nicht kurzfristig, aber mittel- und langfristig. Das sieht das Konzept einer städtebaulichen Feinuntersuchung vor. In diesem Rahmen veranstaltet die Stadt Walldürn am Mittwoch, 13. November, von 18.15 bis etwa 21 Uhr im „Haus der offenen Tür“ eine öffentliche Planungswerkstatt. Interessenten sind willkommen. Die Veranstaltung wird von dem renommierten Professor Aufmkolk vom Planungsbüro „wgf“ aus Nürnberg moderiert, so eine Mitteilung der Stadt. Er wird zunächst über die Ziele des Rahmenplans informieren. Anschließend erfolgt eine Ideensammlung durch Arbeitsgruppen mittels der World-Café Methode. Mit dieser Workshop-Methode für Gruppen ist es leicht möglich die verschiedenen Herangehensweisen an ein Thema kennenzulernen. Ebenso können Muster, Ziele und Zusammenhänge schnell erkannt und konstruktiv diskutiert werden.

