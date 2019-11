Walldürn.Die Ausstellung der Modellbahnfreunde findet wieder am Samstag, 23. November, von 13 bis 16 Uhr und am Sonntag, 24. November, von 11 bis 16 Uhr in den Clubräumen im Bauhof der Stadt, Dr.-August-Stumpf-Straße, statt. Es gibt einen neuen Eingang. Für Bewirtung ist gesorgt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.11.2019