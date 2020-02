„Stürmische Damen“ warfen Fichten um

„Vivian“ und „Wiebke“ sind Namen, die Forstleuten vor 30 Jahren Schweißperlen auf die Stirn getrieben haben. Damals fegten Stürme dieses Namens über das Land und richteten große Schäden an.

Walldürn. „Damals lagen allein im Stadtwald Walldürn 171 100 Festmeter Holz am Boden“, so Jörg Puchta, der langjährige Leiter der Forstbetriebsleitung Walldürn mit einem Blick in die Unterlagen. Innerhalb weniger Tage sind die Bäume gefallen. „Das war das Siebenfache eines Jahreseinschlags.“ Die größten Schäden gab es im Distrikt „Lindig“. Dort erinnert ein Gedenkstein an die Stürme. Die FN haben sich mit Puchta, dem Leiter der Unteren Forstbehörde am Landratsamt, und Anna Haas, Forstbetriebsleiterin in Walldürn, unterhalten.

Das seien damals die stärksten Stürme gewesen, die über Deutschland gezogen sind. „So eine forstwirtschaftliche Katastrophe hatte es zuvor noch nicht gegeben. Und 86 Prozent der gefallenen Bäume waren Fichten“, so Puchta. Was mit dem Standort auf tonigen Böden zusammenhing. Dort hatten die Fichten nach dem starken Regen zuvor keinen Halt, als die Stürme heranbrausten.

Dr. Bernhard Peichl kann sich noch genau an den Auftritt der zwei stürmischen Damen erinnern. Er hatte im Dezember 1988 seinen Dienst als Forstamtsleiter in Walldürn angetreten – und nur ein Jahr später fegte eine ganze Reihe von Stürmen über Deutschland. Walldürn traf es damals besonders hart. „Wir hatten die höchsten Sturmholzanfälle aller Forstämter in der Forstdirektion Karlsruhe“, so der mittlerweile pensionierte promovierte Forstwissenschaftler.

„Das war ein Schock“, erinnert sich Dr. Peichl im Gespräch mit den FN. Die Folgen wurden aber gut gemeistert, „weil ich damals in meinem Amt ,Sturm erprobte’ Mitarbeiter hatte“. Da sei bei den Besprechungen nicht lange diskutiert worden, da wurden Maßnahmen besprochen und dann umgesetzt, „das ist automatisiert abgelaufen“, erinnert er sich.

Erleichtert wurde das, weil schon 1984 ein Sturm über den Walldürner Wald gezogen war und Schäden angerichtet hatte. „Die Mitarbeiter des Forstes hatten also schon Erfahrung.“

Einige der damaligen Forstbeamten sind noch im aktiven Dienst. Ulrich Kipple etwa. Der war damals im Revier Mudau-Steinbach aktiv, heute im Stadtwald Walldürn. Rolf Benzing war im Revier Walldürner Höhe. Forstrevierleiter waren damals Hubert Gaukel im Revier Walldürn I, Karl Rippberger im Revier Walldürn II, Oskar Heinnickel im Revier Altheim, Hubert Müller in Hornbach-Gottersdorf, Rudolf Thürl im Revier Mudau und Willi Ott im Revier Langenelz, erinnert sich Dr. Peichl.

Neben den Förstern hatte auch der „Innendienst“ im Forstamt wichtige Aufgaben. „Ich war damals der Dienstjüngste im Amt, ich hatte die Stelle ja erst im Dezember 1988 angetreten.“ Ihm zur Seite standen damals Klaus Gruse, Leiter des forstlichen Innendienstes, Heinrich Hollerbach, Städtischer Waldmeister für den Holzverkauf und die Verwaltungsangestellten Hedwig Greulich und Hilde Trabold. „Alle zusammen eine gute Mannschaft“, so Dr. Peichl im Rückblick.

Im Winter 1989/90 richtete eine Serie von diversen Sturm- und Orkantiefs in vielen europäischen Staaten gewaltige Schäden in Milliardenhöhe an. Eine ganze Kette von Sturm- und Orkantiefs überquerte in rascher Abfolge Mitteleuropa. Los ging es im Odenwald am 27. Januar 1990 mit „Daria“. „Herta“ folgte am 3. Februar. Am 8. Februar tobte dann Sturmtief „Judith“, gefolgt von „Nana“ (11. Februar) und „Ottilie“ am 12. Februar. Mitte des Monats rauschte dann noch „Polly“ durch.

Ins Gedächtnis eingebrannt haben sich aber vor allem „Vivian“ und „Wiebke“. Sie waren die für unseren Raum bedeutendsten Stürme des Jahres 1990, deren schwere Sturm- und Orkanböen während der Fastnachtstage am 28. Februar und 1. März 1990 das Chaos im Wald noch deutlich vergrößerten. Sie gehören zu den teuersten Winterstürmen des 20. Jahrhunderts. Die Schäden gingen in die Milliarden. Diese Sturmserie war einmalig, seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen war so etwas nicht beobachtet worden.

„Nach ,Daria’ hatten wir sofort gehandelt“, erinnert sich der frühere Leiter des Forstamtes Walldürn. Da lag schon eine beträchtliche Menge Holz am Boden, und man hatte Unternehmen mit der Aufbereitung des Sturmholzes beauftragt und Absprachen über den Holzabsatz getroffen. Walldürn hatte dadurch einen deutlichen Vorsprung vor vielen anderen Forstbetrieben, wo erst die zweite Orkanserie Ende Februar bedeutende Schäden verursachte.

Dr. Peichl untergliedert die Arbeit nach dem Sturm im Rückblick in vier Phasen. Zunächst galt es, sich einen Überblick zu verschaffen, Unternehmer und Maschinen zur Holzaufbereitung zu beschaffen, Absprachen über den Holzverkauf zu treffen. Das sei sehr belastend gewesen, so Dr. Peichl. Nicht nur für ihn. Er erinnert sich an Revierförster, „die damals mit Tränen in den Augen im Wald standen“.

Dann folgte die Holzaufbereitung, Lagerung, Verkauf und Wiederaufforstung. Im Rückblick stufe er das als „sehr befriedigend“ ein. Bei der Lagerung habe man damals auch daran gedacht, wie andere betroffene Kommunen, ein Nasslager für das Sturmholz einzurichten.

Das schied aber aus geografischen Gründen aus. „Da, wo wir Platz hatten, gab es kein Wasser. Wo wir Wasser hatten, war zu wenig Platz.“ Also entschied man sich in Walldürn, das Holz rasch zu verkaufen. Ein kleiner Teil wurde trocken gelagert.

Im Oktober 1990 – also knapp zehn Monate nach dem Sturm – waren 75 Prozent des Sturmholzes aufbereitet. Und davon rund 80 Prozent verkauft. Für den Holzpreis waren die großen Mengen an Sturmholz, die damals auf den Markt kamen, natürlich verheerend. „Die Preise sind damals innerhalb weniger Wochen zusammengebrochen. Und es hat viele Jahre gedauert, bis sie sich wieder erholt haben.“

Als „sehr belastend“, so eine weitere Phase, stuft er auch die Nachbereitung, Reklamationen oder das Eintreiben ausstehender Zahlungen aus dem Holzverkauf ein. Und schließlich gab es nach der Sturmholzaufarbeitung viel Arbeit und Aufwand zur Sicherung der Kulturen. Verbunden mit einer geringeren Holznutzung, geringeren Holzerlösen und damit defizitären Forsthaushalten. War der Wald lange Jahre die Sparkasse der Stadt, so war das durch die Stürme erst einmal vorbei. Zwar habe man durch den Verkauf Geld eingenommen, danach war aber erst einmal Schmalhans Küchenmeister im Forst. „Diese ,Saure-Gurken-Zeit’ war teilweise frustrierend“, erinnert sich Dr. Peichl. „Geholfen hat uns die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Waldbesitzern“.

Ziel der Wiederaufforstung war ganz klar eine höhere Sturmsicherheit der künftigen Wälder, also wurde mehr darauf geachtet, dass die Bäume zum Standort passen. Entsprechend höher ist im heutigen Stadtwald der Anteil an Eichen und weiteren Laubbäumen, sowie an gemischten Waldbeständen als das vor den Stürmen der Fall war.

