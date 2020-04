Strongman-Cup fällt aus

Walldürn.Der Strongman-Cup 2020 fällt aus. Das sagte Marcus Franke vom Gesundheits- und Leistungszentrum Eisi auf Anfrage der FN. Franke hat den Cup in den vergangenen fünf Jahren organisiert. „Nach der Absage des Blumen- und Lichterfestes durch die Stadt fällt auch das Treffen der ,Starken Männer’ in Walldürn aus“, so Marcus Franke. Er bedauere die Absage, aber in diesen Zeiten gebe es keine andere Entscheidung.

Der Wettbewerb hätte am 21. Mai stattgefunden. Und Lokalmatador Marco Bruch war schon im Training für den Wettkampf und die Saison.

Stadtfest 2021 schon im Blick

Der Cup war immer eine Bereicherung des Stadtfestes und zog viele Besucher an. Ob es in diesem Jahr eventuell noch einen Wettbewerb Cup in der Stadt geben werde, könne er nicht sagen, da niemand genau wisse, wie es weiter geht. Ziel sei auf jeden Fall, den Strongman-Cup beim Blumen- und Lichterfest 2021 wieder auszurichten, warf Franke einen Blick in die Zukunft. mar

