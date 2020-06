Stream steht ganz im Zeichen des Schlagers

Walldürn.Online für einen guten Zweck singen: Unter diesem Motto findet am Freitag, 5. Juni, ein Online-Schlagerfestival bei Corona Concerts statt. Zu hören sind Liane, Daniela Alfinito und Mitch Keller. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Bei Corona Concerts treten namhafte und beliebte Künstler in einem eigens dafür errichteten Studio auf, um echtes Konzertfeeling und Entertainment nach Hause zu bringen. In diesem Frühjahr und Sommer fallen sämtliche Shows, Touren, Festivals und größeren Konzerte aus. Dies bedeutet, dass nicht nur Fans für unbestimmte Zeit auf Ihre Lieblingsbands verzichten müssen, sondern auch Bands kaum eine Möglichkeit mehr haben, ihrer gewohnten Arbeit nachzugehen.

Musik und Emotionen

Und damit man nicht gänzlich auf Musik und Emotionen verzichten muss, treten diese Künstler bei Corona Concerts auf. Unterstützen kann man die Acts, deren Technik und den Stream in Form von frei wählbaren PayPal-Beträgen.

Das Konzert kann man sich einfach und kostenlos anschauen auf der Internetsseite von https://corona-concerts.eu/concert/schlagerfestival, sagte Liane im Gespräch mit den FN. Informationen zum Konzert gibt es auf der Facebook Seite von Corona-Concerts oder auf der Homepage von Liane.

Das Konzert dient unter anderem auch einem guten Zweck. Zuhörer können einen frei wählbaren Betrag per Paypal spenden. Der Paypal-Button ist auf der Seite des Konzertes für 48 Stunden freigeschalten. Das Geld ist „Gut Aiderbichl“ – Tiergnadenhöfe und das „Odenwald Hospiz“ in Walldürn bestimmt. Für das Hospiz ist Liane Botschafterin.

Der Stream steht also ganz im Zeichen des Schlagers. Und wie es sich für Corona Concerts gehört, so die Ankündigung, wird dazu ein Star-Line-Up der deutschen Schlagerszene ins Studio geholt: Liane und ihre Freunde!

Liane gehört zur unumstrittenen Spitze des deutschen Schlagers und sorgte in den letzten Jahren für viel Furore. Die aktuelle Single „Ein Tag eine Nacht und dann du“ hält sich seit Wochen auf Platz 1 in den offiziellen AirPlay-Charts, auch bei der SWR4-Rundfunkhitparade gehörte der Spitzenplatz wochenlang ihr. Sie ist Stammgast in diversen TV-Formaten und teilt sich die Bühne regelmäßig mit Kollegen wie Stefan Mross, Ross Anthony, Andy Borg oder Bernhard Brink. Doch die „smago-Award“-Preisträgerin kommt nicht alleine zu diesem Auftritt.

Mitch Keller veröffentlichte 2015 sein Debüt-Album – und ist doch ein alter Bekannter in der Szene. Denn bevor er selbst ins Rampenlicht trat war er, unter anderem als Songschreiber, maßgeblich an den Produktionen von Größen wie Andreas Gabalier, Beatrice Egli, Andrea Berg oder Nik P. beteiligt.

Daniela Alfinito kennt aktuell nur einen Weg: Steil nach oben. Nachdem sie 2015 zum ersten Mal die Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz stürmen konnte, erreichten ihre letzten beiden Alben sogar Platz 1 der deutschen Albumcharts.

Alle drei möchten ihrer großen Fan-Schar mit dieser einmaligen Stream-Show für ihre Treue, gerade auch in diesen besonderen Zeiten, danken.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.06.2020