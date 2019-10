Walldürn.Die AWN führt am Montag, 7. Oktober, in Altheim, Gerolzahn, Glashofen, Gottersdorf, Hornbach, Kaltenbrunn, Reinhardsachsen, Rippberg und Wettersdorf eine Straßensammlung für Altmetall durch. Die Gegenstände müssen bis 6 Uhr am Abholtag bereitgestellt sein. Die Sammlung findet in Zusammenarbeit mit dem Förderverein des VfB Altheim statt. Der Erlös kommt dem beteiligten Verein zugute. Fragen beantwortet das Beratungsteam der KWiN unter Telefon 06281/90613.

