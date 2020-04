Störungen gefährden die Aufzucht

Walldürn.Der Kiebitz ist eine der sehr seltenen Vogelarten, die in den „Lappen“ zu finden ist. Aktuell gibt es in Baden-Württemberg rund 2000 bis 3000 Kiebitz-Brutpaare. Die Bestände des Kiebitzes sind in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Grund dafür sind die Nutzungsintensivierungen der Landschaft und Entwässerung feuchter Flächen. Der Schutz der bestehenden Brutpaare ist daher vordringlich beim Schutz der biologischen Vielfalt in Baden-Württemberg. Der Kiebitz lebt auf feuchten Wiesen, die extensiv genutzt werden, das heißt erst spät im Jahr gemäht werden. Sein Nahrungsspektrum ist vielseitig und reicht von Insekten und Larven über Würmer und Schnecken bis hin zu Grassamen. Als Wiesenbrüter baut er ein Nest direkt auf dem Boden und hat es besonders schwer, seine Brut großzuziehen. Viele Störungen und Nesträuber gefährden die Aufzucht. Schutzzäune sind eine Möglichkeit, das Überleben zu sichern.

Der kurze Film des Regierungspräsidiums Stuttgart „Eine Insel für den Kiebitz“ zeigt, neben der Lebensweise des Vogels, mit welchen Maßnahmen ihm geholfen werden kann.

Abrufbar ist der Film auf der Homepage des RP Stuttgart unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Abt5/Ref56/Seiten/Film_Kiebitz.aspx.

Der Landschaftspflegetrupp ist Teil des Naturschutzreferates des Regierungspräsidiums Karlsruhe und besteht aus drei ausgebildeten Landschaftspflegern. Sie werden regelmäßig durch Stellen des Freiwilligen Ökologischen Jahres unterstützt.

Der Landschaftspflegetrupp ist das ganze Jahr in Schutzgebieten unterwegs und übernimmt besondere Aufgaben, um seltenen Tier- und Pflanzenarten das Überleben zu sichern.

Über die praktische Arbeit und auch über die Mitarbeit können sich Interessierte auf der Homepage des Regierungspräsidiums unter www.rp-karlsruhe.de > Abteilung 5 > Referat 56 > Landschaftspflegetrupp informieren. Direkter Link: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt5/Ref56/Seiten/Landschaftspflegetrupp.aspx.

