Stimmung im „Krabbeland“

Schneeberg.Ein umfangreiches Programm prägt die letzten närrischen Tage im „Krabbeland“. Am schmutzigen Donnerstag starten die tollen Tage mit der Weiberfaschelnacht. Um 20 Uhr treffen sich die lustigen Weiber, Hexsche und Krabbe am „Dorfwiesenhaus“. Dort muss Bürgermeister Erich Kuhn die Gemeindekasse herausrücken. Es wird kein Eintritt erhoben. Der Marktgemeinderat sorgt für die Bewirtung und das Organisatorische. Am Freitag ist Auftakt im beheizten „Krabbezelt“ am Dorfwiesenhaus. Bei der „B-Party“ wird ab 20 Uhr eingeheizt. Es finden Ausweiskontrollen statt. DJ David sorgt am Plattenteller für Stimmung. Zur „B-Party“ fährt der „Faschelnachtsexpress“. Der Bus fährt die Runde Amorbach-Kirchzell-Weilbach. Abfahrt ist in Schneeberg um 0.30 Uhr und um 2 Uhr von der Haltestelle an der Raiffeisenbank. Von Sonntag bis Dienstag ist das beheizte Krabbezelt an der Raiffeisenbank jeweils ab 10 Uhr geöffnet.

Am Rosenmontag startet der Rosenmontagszug um 14 Uhr. Zahlreiche Gruppen haben sich bereits angemeldet. Vereinzelt kann es auch zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Feuerwehr übernimmt die Verkehrsregelung. Parkplätze sind am Sportgelände, am Rathaus und gegenüber der Kirche. Der Zug stellt sich in der Zittenfeldenerstraße auf. Er führt weiter in die Marktstraße Hauptstraße/B47 und schwenkt in die Ringstarsee ein und läuft nochmals über die Marktstraße, Hauptstraße/B47/ Ringstraße und dann in die Vereinsstraße in Richtung Sportgelände. In den Dorfwiesen am Festzelt löst er sich auf. Nach dem Fastnachtszug steigt im Festzelt eine große After-Zug-Party mit DJ David.

Der Fastnachtsdienstag beginnt im Krabbezelt ab 10 Uhr mit einem Frühstück für Hausfrauen und Jeder-Mann. Das Männerballett und weitere Akteure werden für Kurzweil sorgen. Um 14 Uhr startet im Krabbezelt ein bunter Kindernachmittag.

Um 19 Uhr wird die „Faschelnacht“ verbrannt. Angeführt von der Schneeberger Musikkapelle wird der Trauermarsch unter großem Wehklagen am Roseeck starten und zur Verbrennung in die Dorfwiesen ziehen.

Der traditionelle Kehraus wird im „Gasthof Hellas“ begangen. Am Mittwoch beginnt um 7 Uhr der Abbau des Festzeltes am Dorfwiesenhaus. Um 19.30 Uhr veranstaltet die Fastnachtsgesellschaft ihr Heringsessen im Sportheim. tha

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.02.2020