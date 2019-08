Stilvolle Party an einer langen Tafel

Walldürn.Anlässlich des 1225-Jahr-Stadtjubiläums lädt in diesem Jahr die katholische Frauengemeinschaft (kfd) in Kooperation mit der Stadt Walldürn alle interessierten Frauen und Männer zu einem Sommerfest in Weiß ein. Es findet am Freitag, 26. Juli, von 19 bis 22 Uhr am Alten Rathaus in der Hauptstraße, bei schlechtem Wetter im HdoT, statt. Zur Teilnahme an dieser gemeinsamen und stilvoll gehaltenen

...