Sterne verleihen Glanz

Walldürn.Die Aktion „Wunschsterne“ der Seelsorgeeinheit Walldürn in Kooperation mit den Grundschulen, den katholischen Kindergärten sowie der Stadt Walldürn ist hervorragend angenommen worden.

Zahlreiche selbstgebastelte Sterne wurden mittlerweile an den verschiedenen beleuchteten Weihnachtsbäumen angebracht und verleihen diesen einen besonderen Glanz. Auch die Botschaften sind sehr emotional: Besonders der Wunsch nach Gesundheit, Frieden und zurück zu einem normalen Leben ohne die Corona-Pandemie sind sehr nachhaltig auf diesen bunten „Wunschsternen“ zu lesen. Diese gemeinsame Initiative wird noch bis zum Fest der Heiligen Drei Könige andauern. Beim feierlichen Gottesdienst am 6. Januar um 9.30 Uhr in der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut werden die Sterne dann gesegnet. Danach kommt ein Teil der Sterne in das Geriatriezentrum „St. Josef“, das Pflegeheim „Haus am Limes“ und auch in das Odenwald-Hospiz in Walldürn. Die restlichen „Wunschsterne“ darf man sich dann in der Basilika abholen. (ac)

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.12.2020