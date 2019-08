„Stay & Pray“ in der Basilika

Walldürn.Urlaubs- und Ferienzeit: Zeit zum Erholen und Durchschnaufen. Am Freitag, 16. August findet im Anschluss an die Abendmesse um 19.15 Uhr in der Wallfahrtsbasilika in Walldürn die nächste eucharistische Abendandacht „Stay & Pray – bleiben und beten“ statt. „Durchatmen bei dir!“ lautet das Motto. Mit modernen Lobpreisliedern und meditativen Texten wird diese Anbetungsstunde gestaltet und soll dazu einladen, vom Alltag abzuschalten und zur Ruhe zu kommen. Das Hören des Wort Gottes, das Anzünden einer Kerze für seine ganz persönlichen Anliegen, das Mitsingen und Mitbeten und die bewussten Phasen der Stille stehen dabei im Mittelpunkt. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Projektgruppe „Klang4u“. Auch wird wieder das Sakrament der Versöhnung, die Beichte, angeboten oder es kann auch ein Beichtgespräch mit einem Priester geführt werden. Am Ende wird der sakramentale Segen gespendet. (adr)

