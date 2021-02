Stay & Pray dieses mal verkürzt

Walldürn.Wegen den anhaltenden Corona-Bestimmungen hat sich das Stay & Pray-Team dafür entschieden, die eucharistische Anbetungsstunde am Freitag, 5. Februar, in verkürzter Form zu halten. Direkt nach dem Schlussgebet in der Heiligen Messe, diese beginnt um 18.30 Uhr, findet die eucharistische Aussetzung statt. Das Thema lautet diesmal: „Deine Herzensnähe spüren“ und passt zu diesem Tag, an dem der Herz-Jesu-Freitag begangen wird. Verschiedene Gebete und neue geistliche Lieder werden zu hören sein und auch eine Phase der stillen Anbetung findet Berücksichtigung. Mit dem sakramentalen Schlusssegen endet dann der Gottesdienst gegen 19.30 Uhr.

Begrenzte Besucherzahl

Aufgrund der Corona-Situation kann auch weiterhin nur eine begrenzte Anzahl von Gläubigen an den Gottesdiensten teilnehmen. Der Einlass erfolgt ausschließlich durch das Hauptportal. Eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung ist beim Betreten, Verlassen und während des Gottesdienstes zu tragen. Möglichkeit zur Handdesinfektion besteht beim Betreten der Basilika. Die Zuweisung erfolgt über den Ordnungsdienst. Es wird daher jetzt schon um Verständnis dafür gebeten, wenn nicht alle Kirchenbesucher einen Platz bekommen können. (ac)

{element}

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.02.2021