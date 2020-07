Stadtwerke warnen vor neuer Masche

Walldürn.Im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuersenkung zum 1. Juli gebe es verstärkt betrügerische Anrufe, so die Stadtwerke Walldürn in einer Mitteilung. Bei der GmbH hätten sich in den vergangenen Tagen Kunden gemeldet, die am Telefon aufgefordert wurden, ihren Zählerstand und ihre Zählernummer mitzuteilen. Die Anrufer geben sich dabei als „Stadtwerke“ aus und behaupten, sie würden in deren Auftrag anrufen. Die Betrüger nutzen diese Masche aus, und fragen nach dem Zählerstand und der Zählernummer. Diese Angaben reichen aus, um einen Verbraucher unbemerkt zu einem neuen Lieferanten zu vermitteln. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die SWW grundsätzlich keine telefonische Abfrage bei ihren Kunden macht. Wegen der Mehrwertsteuersenkung ist es nicht notwendig, den Zählerstand mitzuteilen. Für Rückfragen steht der Kundenservice unter Telefon 06282/9220820 zur Verfügung.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.07.2020