Stadt übernimmt Einrichtungen

Walldürn.Die Stadt Walldürn erfüllt eine langjährige Forderung der Gemeindeprüfanstalt (GPA) und übernimmt die Abwassereinrichtungen im zweiten Erschließungsabschnitt des Verbandsindustrieparks (VIP) vom Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Hardheim-Walldürn. Dem Vorschlag der Verwaltung zur Übernahme zu einem Übertragungswert in Höhe von 1 136 569 Euro stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag geschlossen zu.

Die Abwassereinrichtungen im Bereich des VIP I hatte die Stadt Walldürn bereits Ende 2015 erworben, die Grundstücke im VIP II im darauffolgenden Jahr. Der Kauf des Abwasserbereichs im VIP II verzögerte sich aufgrund einer komplizierten Wertermittlung. Neben den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten waren auch die gezahlten Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Entwicklung Ländlicher Raum“ zu berücksichtigen.

Notwendig wurde der Verkauf der Grundstücke und Abwassereinrichtungen, weil diese auf Walldürner Gemarkung nur von der Stadt Walldürn und nicht vom GVV betrieben werden dürfen. Im Gegenzug stehen der Stadt Walldürn die Einnahmen aus Abwassergebühren und -beiträgen zu. rs

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.10.2019