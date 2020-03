Stadt kauft ehemaliges Aldi-Gelände zurück

Walldürn.Die Stadt Walldürn kauft das ehemalige Aldi-Gelände in der Dr.-Trautmann-Straße für 372 495 Euro. Auf dem 3921 Quadratmeter großen Grundstück sollen im hinteren Bereich Bauplätze entstehen. Der Vorschlag der Verwaltung sieht vier Grundstücke zwischen 500 und 540 Quadratmetern vor. Im vorderen Bereich sollen Parkplätze erhalten bleiben. Dem Erwerb der Fläche stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag in der Nibelungenhalle einstimmig zu. Über Details zur Erschließung der Bauplätze will das Gremium in einer der nächsten Sitzungen beraten.

Die Stadt Walldürn hatte das Gelände im Dezember 2016 zum Preis von 372 495 Euro an die Reformbau GmbH (Buchen) verkauft. Auf der seit vielen Jahren brachliegenden Fläche sollte eine Wohnanlage mit sieben unterschiedlich großen Gebäuden entstehen. Der Ausschuss für Technik und Umwelt gab in Februar 2017 grünes Licht für das Millionenprojekt. Im November 2018 meldete jedoch der Investor Insolvenz an und stellte den Geschäftsbetrieb ein. Der Insolvenzverwalter bot daraufhin das Grundstück der Stadt Walldürn zum Rückkauf zu identischem Preis an. rs

