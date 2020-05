Stadt beteiligt sich an den Kosten

Walldürn.Bereits seit Sommer 2016 sind Mängel in der Stabilität der Stützmauer am Kirchenstieg bekannt, so ein weiterer Punkt bei der Sitzung des Gemeinderates am Montag in der Nibelungenhalle. Diese Sandsteinmauer stützt den Weg zur Basilika und zum Kindergarten St. Georg.

Auch wenn aktuell durch das Erzbischöfliche Bauamt keine unmittelbaren Gefahren gesehen werden, scheint der wichtigen Stützfunktion wegen, die Sicherung durch zusätzliche Erdanker im Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen an der Mauer des Kindergartens St. Georg sinnvoll.

Der Aufwand für die Sanierungsmaßnahme beträgt 131 100 Euro, ein möglicher Zuschussantrag auf Förderung des Landesdenkmalamts wird durch das Bauamt derzeit geprüft. Im Haushalt 2020 der Stadt sind für eine Kostenbeteiligung keine Mittel vorgesehen.

Der Gemeinderat beschloss, sich mit 50 Prozent des durch sonstige öffentliche Zuschüsse nicht gedeckten Aufwands zu beteiligen und stimmte dieser außerplanmäßigen Ausgabe zu.

Es wird geprüft, hieß es am Montag weiter, ob die Mauersanierung zeitnah mit dem geplanten Erweiterungsbau des Stadt- und Wallfahrtsmuseums erfolgen kann oder zuvor erfolgen muss. mar

