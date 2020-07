Spielplatz in Teilen wieder nutzbar

Walldürn.Mitte Dezember stürzten Teile der historischen Stadtmauer in Walldürn ein. Als Sofortmaßnahme wurde der Spielplatz des Kindergartens St. Georg gesperrt, denn dieser grenzt an die Sandsteinmauer an. Das war zu diesem Zeitpunkt auch nicht weiter schlimm, weil der Spielplatz im Winter und während der Corona-bedingten Kindergartenschließung eh nicht genutzt wird.

Die Fränkischen Nachrichten erreichte am Freitag ein Anruf von Gemeinderat Martin Meidel, der mitteilte, dass der Spielplatz nun wieder für die Kinder geöffnet sei. Der stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrates, Rainer Kreis, bestätigte das und erklärte: „Wir konnten einen Teilbereich wieder öffnen.“ Man habe festgestellt, dass es ausreiche, wenn man den Bereich vor der eingestürzten Sandsteinmauer abriegele.

Der Gemeinderat beschloss zudem in seiner Sitzung im Mai, dass man sich an den Sanierungskosten beteilige (wir berichteten). Bis dahin können die Jungen und Mädchen des katholischen Kindergartens wenigstens wieder einen Teilbereich ihres Spielplatzes nutzen. mg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.07.2020