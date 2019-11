Spiel mit Licht und Schatten

Walldürn.Die Kinder des Kindergartens St. Marien in Walldürn erlebten einen naturwissenschaftlichen Tag. Gemeinsam mit Norbert Schenk, der aus dem Bereich der Erlebnispädagogik kommt, experimentierten die Kinder in verschiedenen Workshops zum Thema Licht, Schatten und Farbmischungen, als auch im Bereich des Konstruierens, der Statik und Bewegung.

So ging man an diesem Tag Fragen nach wie zum Beispiel: Was passiert, wenn Licht auf ein Objekt fällt? Die Lichtquelle nah oder weit entfernt steht? Verschiedene Lichtfarben zusammentreffen? Der Körper aus dem Gleichgewicht gebracht wird oder Unebenheiten beim Bauen aufeinandertreffen?

Neben den vielen Erkenntnissen die die Kinder an diesem Tag mit n ach Hause nehmen durften, gab es auch viel Zeit zum gemeinsamen lachen und staunen.

Dieser Workshop wurde ermöglicht durch den Förderverein des Kindergartens, unter dem Vorsitz von Stefanie Trunk, Linda Schmiech und Christine Folhoffer. Die Kinder und Erzieherinnen bedankten sich abschließend für diesen besonderen Tag bei allen Mitgliedern ihres Fördervereins.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.11.2019