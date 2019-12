„Spendenergebnis tolle Sache“

Geld gab es für das Frauen- und Kinderschutzhaus. Es handelt sich um den Erlös aus einem Auftritt des Landespolizeiorchsters.

Walldürn. Eines der renommiertesten Berufsblasorchester Deutschland unter der Leitung von Professor Stefan R. Halder gastierte am 26. November in der Nibelungenhalle und begeisterte das Publikum. Die Besucher konnten anstelle des Eintrittsgeldes eine Spende leisten. So kamen 6500 Euro zusammen.

Im Sittungszimmer des Rathauses kamen die Organisatoren dieses Benefizkonzertes mit den Hauptsponsoren im kleinen Sitzungszimmer des Walldürner Rathauses zur Scheckübergabe zusammen.

Die 6500 Euro, die sich aus den Spendengeldern der Konzertbesucher und Spenden der Sponsoren zusammensetzen, wurden an die Beauftragte für Chancengleichheit des Neckar-Odenwald-Kreises, Angelika Bronner-Blatz und an die Stellvertretende Fachbereichsleiterin „Jugend und Soziales“, Susanne Heering für das Frauen- und Kinderschutzheim Neckar-Odenwald-Kreis im Beisein der Hauptinitiatoren, Landrat Dr. Achim Brötel und dem Präsidenten des Polizeipräsidiums Heilbronn, Hans Becker, sowie der Vertreter der Hauptsponsoren – den Leiter der Stadtwerke, Tobias Hagenmeyer, Steffen Kuhn von der Volksbank Franken, Ralf Müller von der Sparkasse Neckartal-Odenwald, Präsident Dr. Hans Happes vom Rotary-Club Neckar-Odenwald-Kreis sowie Maria Seitenbacher von der Firma Seitenbacher – überreicht.

Bürgermeister Markus Günther sagte, das Benefizkonzert zum 1225-jährigen Stadtjubiläum sei ein absoluter Höhepunkt gewesen. Landrat Dr. Achim Brötel war beeindruckt über das erzielte Spendenergebnis zugunsten des Frauen- und Kinderschutzhauses. Die Konzertbesucher hätten einen unvergesslichen Konzertabend für eine gute Sache erlebt. Polizeipräsident Hans Becker nannte das Konzert und das erzielte Spendenergebnis eine tolle Sache.

Angelika Bronner-Blatz in ihrer Doppelfunktion als Beauftragte des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis für Chancengleichheit sowie als Vorsitzende des Fördervereins Frauen-und Kinderschutzhaus dankte allen, die dazu beigetragen haben, dass dieses Spendenergebnis zustande gekommen ist.

In der Wallfahrtsbasilika fand anschließend die offizielle Scheckübergabe statt. ds

